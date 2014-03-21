КРЫМ ИЗМЕНИЛ МИР

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Возвращение Крыма в Россию стало актуальнейшей темой во всем мире. В том числе в русском зарубежье, у потомков русских дворян, офицерства, представителей других слоёв общества.

Предлагаем вашему вниманию один из откликов, полученный редакцией из Сан-Франциско (США).

ОТКРЫТОЕ ПОСЛАНИЕ

Верховному Главнокомандующему, Президенту Российской Федерации

Владимиру Владимировичу Путину

Ваше Высокопревосходительство!

Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Разрешите высказать Вам глубочайшую благодарность за проложенный исторический курс Российскому мощному кораблю. Россия дождалась своего бесстрашного кормчего – Слава Вам, Слава!

Наконец, каждый Россиянин, где бы он ни был, встанет с колен и с гордостью заявит: «Я – Неделимая Часть Великой России!» Тихая гавань уже видна – Мать Россия открыла свои объятия и ждёт своих, исстрадавшихся по Ней, обездоленных злой судьбой детей.

Недавно в Георгиевском зале с великим достоинством Вы преподнесли своё видение о создавшейся мировой опасности. С замиранием сердца Вас слушали не только присутствующие в зале высокопоставленные деятели, Вас слушала Историческая Россия в лице Георгиевских кавалеров, чьи имена увековечены на стенах зала, Вас слушала вся страна и зарубежная Россия. Произошло чудо духовного единения всех патриотов Отечества!

Несмотря на злостную критику со стороны недругов, огромное строительство Зимней Олимпиады в Сочи доказало, что народ доверился Вам и вознаградил Вас непревзойдёнными подвигами Российских спортсменов на двух Олимпиадах!

Дорогой Владимир Владимирович, установите в Крыму преемственность поколений! Возродите там исторический Крымский кадетский корпус. Вы этим докажете своё понимание и уважение к кадетскому воспитанию и образованию, по испытанной веками российской системе, которая, к большому сожалению, не существует в теперешних президентских кадетских училищах.

Также нужно отметить, что в словах главы Минобороны ген. Шойгу «о создании высшего военно-морского краснознамённого училища имени Нахимова» наименование училища «краснознамённым» указывает на возвращение к сталинским временам, что не соответствует сегодняшним стремлениям найти новый путь. Без красных знамён российские атлеты на Зимней Олимпиаде показали колоссальные успехи.

С помощью Господа будущие строители Нового Крыма, ориентируясь на древние корни Святой Руси, будут расти и крепнуть в Крымском кадетском корпусе и в Военно-Морском Нахимовском училище, приобретая знания и силы для бескорыстного служения Великой Неделимой России!

Ваше высокопревосходительство! Ваш долг и долг каждого здравомыслящего патриота России сделать всё возможное, чтобы остановить деградацию общества (коррупцию и пьянство) в Государстве Российском. Верните нам, патриотам, гордость и укажите на единственный, веками установленный, достойный путь преемственности поколений, – вне советского наследия.

Да поможет Вам Господь, многоуважаемый Владимир Владимирович, в вынесении мудрых и важнейших решений на благо Отечества и восстановлении равновесия и спокойствия во всём мире!

РОССИЯ, ВПЕРЁД!!! С глубоким уважением, искренне Ваши,

БРАТЬЯ АЛЕКСЕЙ И СЕРГЕЙ ЕРМАКОВЫ,

кадеты XXVII и XXIX выпусков Первого Русского

Великого Князя Константина Константиновича

кадетского корпуса в бывшей Югославии.

21 марта 2014 года

Сан-Франциско, США.