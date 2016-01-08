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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 2020:

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ»

(21.11.2011 года, г. Москва)

ИСТОРИЯ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ Одним из приоритетных направлений деятельности в рамках внешних проектов Европейского Союза (ЕС), реализуемых на территории Российской Федерации, является гармонизация технических правил, стандартов и систем сертификации. В статье 60 «Соглашения о партнёрстве» закреплено положение, которое гласит, что «Стороны должны принимать меры с целью сокращения имеющихся различий… в области метрологии, стандартизации и сертификации». В плане действий по созданию Общего экономического пространства (ОЭП), принятом на саммите ЕС и России в мае 2005 г., «задача формирования гармонизированных, совместимых стандартов, норм регулирования и процедур оценки соответствия» была определена в качестве главного приоритета в рамках содействия развитию торговли и созданию единого рынка ЕС и России. Готовность обеих сторон осуществлять активные меры в этом направлении заложили основы для начала в декабре 2005 г. официального «диалога между ЕС и Россией в нормативно-правовой сфере».

Кроме того, технические правила и стандарты имеют важное значение для вступления России в ВТО в целях эффективной реализации положений Соглашения с ВТО об устранении технических барьеров в торговле.

В настоящее время Минпромторг России совместно с Ростехрегулированием участвуют в проекте «Гармонизация систем технического регулирования, стандартизации и сертификации ЕС и России», что дополняет другие программы ЕС по развитию сотрудничества в экономическом секторе и является логическим продолжением завершённого в декабре 2005 г. проекта «Сближение технических правил и стандартов». Проект с бюджетом в 2,5 млн. евро стартовал в июле 2009 года и реализуется европейским консорциумом, в который входят Ассоциация по стандартизации Франции, Британский институт стандартов, Немецкий институт стандартизации и Шведский совет по аккредитации. Основная цель проекта – содействие развитию торговли и установлению более тесных экономических отношений между Российской Федерацией и Европейским Союзом за счёт сближения действующих в России систем технического регулирования, стандартизации и сертификации.

ФЕРНАНДО М. ВАЛЕНСУЭЛА,

глава Представительства Европейского Союза

в Российской Федерации. «В настоящее время Европейский Союз финансирует проект в сфере технического регулирования, который направлен на поддержку российских усилий по приведению системы технического регулирования, а также норм и стандартов безопасности продукции в соответствие с европейской системой. Это достигается путем привлечения экспертов из европейских агентств по стандартизации». ВИКТОР ХРИСТЕНКО,

министр промышленности и

торговли Российской Федерации. «В свете кризисных явлений 2008-2009 годов ещё большее значение приобретает надлежащая реализация закона о техническом регулировании. Напомню две основные цели реформы – повышение конкурентоспособности российской промышленности за счёт снижения административного давления; продвижение российских товаров на зарубежных рынках и защита собственного рынка от недоброкачественной продукции. Наша деятельность на этом направлении – это, в первую очередь, превращение десятков тысяч обязательных госстандартов, нормативно-правовых актов различных ведомств, устанавливающих обязательные требования к продукции и определяющие способы подтверждения соответствия в упорядоченную и прозрачную систему».

























О КОНФЕРЕНЦИИ Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в целях содействия формированию Единого экономического пространства, а также в целях расширения сотрудничества на постсоветском пространстве и с Европейским Союзом, организует совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь, Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и компанией Альянс Консалтинг Инвестмент Групп международную конференцию «Единое экономическое пространство 2020: техническое регулирование – инструмент интеграции». Основная цель конференции: обобщить актуальные вопросы технического регулирования, опыт применения технических регламентов государств-участников СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза и довести до представителей органов государственного управления, бизнес-сообщества, хозяйствующих субъектов и других заинтересованных лиц основные направления развития в области технического регулирования в свете формирования Единого экономического пространства. В открытии конференции примут участие: первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Комиссии Таможенного союза, И.И. Шувалов, министр промышленности и торговли Российской Федерации В.Б. Христенко, глава представительства Европейского союза в России Фернандо М. Валенсуэла, президент Международной организации по стандартизации Б.С. Алешин, генеральный директор Российской корпорации нанотехнологий «Роснано» А.Б. Чубайс, вице-президент РСПП, председатель Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Д.А. Пумпянский. Далее дискуссия продолжится в рамках круглых столов, где будут обсуждены общие вопросы интеграции и роль технического регулирования в формировании Единого экономического пространства, энергоэффективность и энергосбережение, применение Европейских норм в строительстве, а также вопросы безопасности продовольственных товаров. Кроме того, в рамках конференции также будут обсуждаться и вопросы устранения технических барьеров во взаимной торговле между государствами Таможенного союза и странами Содружества Независимых Государств, не являющихся членами Таможенного союза. Круглые столы станут площадкой для обмена опытом, а также решения вопросов и проблем, с которыми сталкиваются представители государственных структур и бизнес сообщества в свете интеграционных процессов в рамках Таможенного союза, Евразийского экономического сообщества, СНГ и Единого экономического пространства. Ещё в марте 2010 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации была проведена международная конференция «Техническое регулирование 2012: инструментарий формирования Единого экономического пространства». Состоявшиеся дискуссии позволили обсудить пути и подходы формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, и обменяться опытом в интеграционных процессах по созданию общего экономического пространства с Европейским Союзом. Участие в мероприятии приняли более 600 человек, что подчеркивает интерес аудитории и актуальность обсуждаемых вопросов.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь

Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Российский союз промышленников и предпринимателей

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Компания Альянс Консалтинг Инвестмент Групп ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Министерство регионального развития Российской Федерации

Министерство энергетики Российской Федерации

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Министерство экономического развития Российской Федерации

Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации

Секретариат Комиссии Таможенного Союза

Секретариат Интеграционного Комитета ЕврАзЭС

Исполнительный комитет СНГ

Представительство Европейского Союза в России ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ОАО «Внешэкономбанк», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Евразийский банк развития», ОАО «РЖД», Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Содружество производителей фирменных торговых марок («Русбренд»), Союз участников потребительского рынка (НП СУПР). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

АЭИ «ПРАЙМ», МТРК «Мир», РИА «Стандарты и качество», газета «Энергетика и промышленность России», журнал «Мир стандартов», журнал «Вестник технического регулирования», журнал «Энергобезопасность и энергосбережение», международное аналитическое обозрение ALITinform: «Цемент. Бетон. Сухие смеси», журнал «Энергоаудит», деловой журнал «Энергополис» (генеральный информационный партнер Круглого стола №2 «Энергоэффективность и энергосбережение. Ключевые вопросы»), общероссийская газета «Энергетика», интернет-портал «ИнтерЭнерго», журнал «IDO (Innovations Development Outsourcing)», портал по энергосбережению «ЭнергоСовет», журнал «Промышленное и гражданское строительство», газета «Строительный эксперт», журнал «Технологии строительства» (генеральный информационный партнер Круглого стола №3 «Нормирование в строительстве. Международные стандарты»), справочник электрика и энергетика «Elecab.ru», Федеральный журнал «СЕНАТОР». ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Международная информационная группа «ИНТЕРФАКС».

АДРЕС КОНФЕРЕНЦИИ

Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации

г. Москва, Проспект Вернадского, дом 82. Сайт конференции



