УБЕЖДЁННОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

(текст Послания Президента Федеральному Собранию)

12 декабря 2012 года



ВЛАДИМИР ПУТИН 12 декабря 2012 года. Москва, Кремль

На церемонии, состоявшейся в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители крупнейших средств массовой информации.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Уважаемые граждане России!

Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы!

Ещё совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, вы знаете, я в своих предвыборных статьях, а затем и в майских указах подробно изложил нашу позицию, наши планы на ближайшую и среднесрочную перспективу. Это касалось всех направлений нашей работы, нашей жизни: и экономики, и социальной сферы, и внутренней политики, и международных дел, и вопросов безопасности. В этих документах подробным образом, иногда с цифрами, со сроками, изложены наши планы. Некоторые из них уже начали осуществляться, например, повышение заработной платы учителям, некоторые другие вещи. По всем другим позициям сформирована необходимая нормативная база. Работа началась. И хочу заверить всех граждан страны, что она будет продолжаться, все, что намечено, будет неукоснительно исполняться. Соответствующая комиссия, которая создана специально, будет контролировать эту работу.

И конечно, сегодня, представляя своё первое после выборов Президента Послание Федеральному Собранию, я не буду возвращаться к этим нашим планам, больше того, даже и говорить о существенных корректировках пока рано, хотя о некоторых вещах я все-таки скажу.

«Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией».

Сегодня хотел бы остановиться на некоторых принципиальных вопросах нашего движения вперед, причем принципиальных не только на среднесрочную, но и на долгосрочную перспективу, для настоящего и для будущего России, на вопросах базового характера для каждого из нас.

За первые 12 лет нового века сделано немало. Огромный по важности этап восстановления и укрепления страны пройдён. Сейчас наша задача – создать богатую и благополучную Россию. При этом хочу, чтобы все мы отчётливо понимали: ближайшие годы будут решающими и, может быть, даже переломными, и не только для нас, а практически для всего мира, который вступает в эпоху кардинальных перемен, а, может быть, дий.

Глобальное развитие становится все более неравномерным. Вызревает почва для новых конфликтов экономического, геополитического, этнического характера. Ужесточается конкуренция за ресурсы. Причём хочу вас заверить, уважаемые коллеги, и подчеркнуть: не только за металлы, нефть и газ, а прежде всего за человеческие ресурсы, за интеллект. Кто вырвется вперёд, а кто останется аутсайдером и неизбежно потеряет свою самостоятельность, будет зависеть не только от экономического потенциала, но прежде всего от воли каждой нации, от её внутренней энергии; как говорил Лев Гумилёв, от пассионарности, от способности к движению вперёд и к переменам.

Для населения развитых стран, да и многих развивающихся государств, привычным стал постоянный рост потребления, расширение жизненных и культурных возможностей. Это неплохо. Но обеспечить продолжение такого роста в современном мире можно только с выходом на новый технологический уклад, а вот с этим во многих частях света заминка. Страна, которая не сможет пробиться в круг создателей новых новаторских технологий, не просто обречена на зависимое положение. Доля глобального «пирога», которая достанется её предприятиям, жителям этих стран, будет на порядок меньше, чем у лидеров. Посмотрите, как распределяется сегодня доход между теми странами, которые производят интеллектуальный продукт, и теми, которые собирают конечный продукт. Там доля такая: 15 процентов и 75-80.

В мире XXI века на фоне новой расстановки экономических, цивилизационных, военных сил Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией.

После 70-летнего советского периода граждане России прошли через необходимый и естественный этап восстановления значимости своих частных интересов. Это абсолютно нормально. Но работа каждого на себя имеет и свои пределы, имеет и свои границы. Нельзя достичь благополучия, если за порогом твоего дома разруха, неустроенность и отсутствие безопасности. Нельзя прожить особняком, не помогая слабым, не расширяя ответственность за пределы своей семьи либо профессиональной группы или ассоциации. Сегодня это понимает все большее и большее число граждан нашей страны. Идет становление гражданской активности. Люди начинают соотносить свою собственную жизнь, свою работу с заботами об окружающих, с устремлениями всего народа и интересами государства.

ВЛАДИМИР ПУТИН «В Конституции общенародная ответственность за Родину перед нынешними и будущими поколениями провозглашается как фундаментальный принцип российской государственности. Именно в гражданской ответственности, в патриотизме вижу консолидирующую базу нашей политики».

Мы встречаемся с вами сегодня, 12 декабря, в День Конституции. И хотел бы сказать о тех ценностных смыслах, которые заложены в основном законе нашей страны. В Конституции общенародная ответственность за Родину перед нынешними и будущими поколениями провозглашается как фундаментальный принцип российской государственности. Именно в гражданской ответственности, в патриотизме вижу консолидирующую базу нашей политики.

Быть патриотом значит не только с уважением и любовью относиться к своей истории, хотя, безусловно, это очень важно, а прежде всего служить обществу и стране. Как говорил Солженицын: «Патриотизм – чувство органическое, естественное. И как не может сохраниться общество, где не усвоена ответственность гражданская, так и не существовать стране, особенно многонациональной, где потеряна ответственность общегосударственная». Замечательные слова, не в бровь, а в глаз.

Ответственность за страну формируется не лозунгами и призывами, а когда люди видят, что власть прозрачна, доступна и сама «вкалывает» во имя страны, города, региона, посёлка и каждого гражданина, учитывает общественное мнение. Власть не должна быть изолированной кастой. Только в этом случае создаётся прочная моральная основа для созидания, для утверждения порядка и свободы, нравственности и гражданской солидарности, правды и справедливости, для национально ориентированного сознания.

Что означает суверенитет России в ХХI веке? Мы часто и много говорим сегодня об этом. В первую очередь достаточные собственные ресурсы страны. Не для того, чтобы все производить у себя. Сегодня так уже в мире никто не живёт и, я думаю, что уже никогда никто так жить не будет. Россия должна не просто сохранить свою геополитическую востребованность – она должна ее умножить, она должна быть востребована нашими соседями и партнёрами. Это важно для нас самих, хочу это подчеркнуть. Это касается нашей экономики, культуры, науки, образования. Это касается нашей дипломатии, особенно способности выстраивать коллективные действия на международной арене. И конечно, не в последнюю очередь это касается нашей военной мощи, которая является гарантом безопасности и независимости России.

На фоне противоречивых процессов, протекающих в мире, интересы нации требуют от нас решительных действий. Мы должны быть устремлены только вперёд, только в будущее.

Уважаемые коллеги!

На протяжении только одного XX века Россия прошла через две мировые и гражданскую войны, через революции, дважды испытала катастрофу распада единого государства. В нашей стране несколько раз коренным образом менялась вся система жизнеустройства. В результате в начале XXI века мы столкнулись с настоящей демографической и ценностной катастрофой, с настоящим демографическим и ценностным кризисом. А если нация не способна себя сберегать и воспроизводить, если она утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен, все и так развалится само по себе.

«Впервые за всю новейшую историю нашей страны мы пять месяцев подряд фиксируем естественный прирост населения – рождаемость стала превышать смертность».

Уже говорил об этом не раз, хочу вновь подчеркнуть. Чтобы Россия была суверенной и сильной, нас должно быть больше и мы должны быть лучше в нравственности, в компетенциях, в работе, в творчестве. Сегодня доля молодого, активного, трудоспособного населения России от 20 до 40 лет – одна из самых высоких в развитых странах мира. Но уже через 20 лет численность такой возрастной категории может сократиться в полтора раза, если ничего не делать, такая тенденция продолжится. Либо именно сейчас мы сможем открыть для этих поколений жизненную перспективу, трудиться на хорошей, интересной работе, строить бизнес, обзаводиться жильём, создавать большую и крепкую семью, воспитывать много детей, быть счастливыми в своей собственной стране, либо уже через несколько десятилетий Россия превратится в бедную, безнадёжно постаревшую по возрасту (в прямом смысле этого слова) и неспособную сохранить свою самостоятельность и даже свою территорию страну.

Демографические программы, принятые в прошлом десятилетии, слава богу, работают. Численность населения страны не только стабилизировалась, но и начала расти. За январь–сентябрь текущего года она выросла более чем на 200 тысяч человек. При этом впервые за всю новейшую историю нашей страны мы пять месяцев подряд фиксируем естественный прирост населения: рождаемость наконец стала превышать смертность.

Сегодня продолжительность жизни в России за последнее четырёхлетие выросла почти на 2,5 года (это хороший показатель) и превысила 70 лет. Однако уровень смертности у нас ещё очень высок, особенно среди мужчин среднего возраста. Мы вместе обязаны преодолеть, прямо скажу, безответственное отношение общества в вопросах здорового образа жизни. Наряду с развитием здравоохранения больше внимания следует уделять сбережению здоровья. Конечно, это не означает, что мы с меньшим вниманием станем относиться к улучшению медицинской помощи, повышению её доступности – вовсе нет. Но действий только в области медицины недостаточно. Правительство должно внедрять программы замещения мест с вредными условиями труда, повышения безопасности на дорогах. Только курение (мы знаем об этом с вами хорошо и много раз уже повторяем), алкоголизм, наркомания преждевременно уносят сотни тысяч жизней наших граждан ежегодно.

Важнейшее направление – развитие физической культуры и спорта, особенно среди молодежи. Ведь именно для того, чтобы побудить людей заниматься спортом, чтобы занятия физкультурой и спортом стало модным, престижным делом, мы и организовываем в нашей стране крупнейшие международные соревнования. Но эту задачу, задачу занятий спортом и физической культурой, массовым спортом, не решишь лишь за счёт проведения международных спортивных форумов и увеличения даже учебных часов физкультуры в школах и вузах. Нужны новые формы работы, широкий выбор не только спортивных, но и оздоровительных занятий прежде всего для детей, хочу это подчеркнуть, для детей младшего возраста. Именно в этом возрасте, как мы знаем, на всю жизнь закладываются привычки и интересы, и нужно их сформировать.

Считаю необходимым поддержать и идею создания ассоциаций студенческих спортивных клубов. Эта организация призвана не только содействовать развитию студенческого спорта, но и стать в известном смысле социальным лифтом для талантливой, целеустремлённой и активной молодёжи. При этом считаю важным, чтобы эта организация была вообще вне всякой политики, объединяла молодёжь с самыми разными политическими взглядами.

«Для настоящего и для будущего России за первые 12 лет нового века сделано немало. Огромный по важности этап восстановления и укрепления страны пройдён. Сейчас наша задача – создать богатую и благополучную Россию».

У нас принята программа предоставления семейного капитала при рождении второго ребёнка. Она работает, и работает успешно, будет действовать, как и предусмотрено, до конца 2016 года. Все обязательства мы, безусловно, по этой программе выполним в полном объёме.

Хочу ещё раз подчеркнуть: программа рассчитана до 2016 года, то есть все вторые рождения или семьи, в которых родился второй ребёнок до 2016 года, получат соответствующий, как и предусмотрено законом, материнский капитал и другие льготы. Это совсем не значит, что я сейчас хочу подтолкнуть женщин к рождению второго ребёнка. Наши женщины сами знают, когда и что им нужно делать. Но проинформировать граждан мы с вами обязаны, так же как и обязаны подумать на тему о том, что делать с этой программой после 2016 года. Уже начиная с 2013 года, начнём выплаты дополнительных пособий при рождении третьего и последующего детей в тех регионах страны, где демографическая ситуация пока хуже, чем в среднем по стране.

Таких субъектов Федерации у нас 50. Большая их часть сосредоточена в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах.

Кроме того, напоминаю главам всех субъектов России о необходимости создания и осуществления собственных региональных программ демографического развития. Демографы утверждают, что выбор в пользу второго ребёнка – это уже потенциальный выбор в пользу третьего. Важно, чтобы семья сделала такой шаг. И, несмотря на сомнения некоторых экспертов (а я отношусь к ним с уважением), я все-таки убеждён, что нормой в России все-таки должна стать семья с тремя детьми. Но чтобы это было так, нужно многое сделать.

Нужно создать благоприятные условия в первую очередь для женщин, чтобы они не опасались, что рождение второго и последующего детей закроет им путь к карьере, к хорошей работе, заставит ограничиться исключительно домашним хозяйством. То, что мы начали делать (решение проблемы очередей в детские сады, программа профессиональной переподготовки для женщин с детьми, поддержка гибких форм занятости), будет прямо влиять на выбор семьи в пользу второго и третьего ребёнка.

Особое внимание нужно уделить дошкольным учреждениям, в том числе поддержать создание частных учреждений подобного рода. Многие барьеры, мешающие их развитию, Правительством уже устранены. Прошу окончательно завершить эту расчистку уже в первой половине будущего года, а регионы прошу активно использовать появляющиеся возможности. Надо наконец дать людям нормально работать, повсеместно открывать надомные, малокомплектные детские сады, группы продлённого дня, а значит, предоставить родителям возможность выбора дошкольного учреждения без очередей и нервотрёпки.

Убеждён, у нас есть уникальный шанс в ближайшее десятилетие кардинально решить и другую застарелую российскую проблему – жилищную. Считаю этот вопрос наиболее важным как для Правительства Российской Федерации, так и для руководителей регионов России. На первом этапе реализации нацпроекта «Жилье» удалось создать условия для развития ипотеки. Объем ипотечных кредитов растёт в последние два года по 40-50 процентов в год. Это хороший показатель, но, прямо скажем, и это мы с вами тоже хорошо знаем, ипотекой пользуются в основном люди с доходами выше среднего. Остальным гражданам она пока не по карману.

«У нас есть уникальный шанс в ближайшее десятилетие кардинально решить жилищную проблему. Считаю этот вопрос наиболее важным как для Правительства, так и для руководителей регионов».

Поэтому сейчас, на новом этапе надо перейти к решению жилищного вопроса для более широких категорий граждан: молодых семей, специалистов социальной сферы, врачей, учителей, учёных, инженеров, принять меры по увеличению ввода доступного жилья эконом-класса, а также значительно расширить возможности аренды жилья. В ряде регионов уже идут пилотные проекты, на базе которых отрабатываются различные формы поддержки рынка арендного жилья. Такое жилье должно быть доступно для работающего человека.

Подчеркну также, что в 2013-2014 годах мы полностью выполним свои обязательства по предоставлению жилья военнослужащим и ветеранам и значительно продвинемся в решении проблемы расселения аварийного жилья. В ближайшие годы из таких домов в новые квартиры должны переехать все граждане, которые признаны на 1 января 2012 года нуждающимися в улучшении жилищных условий в связи с аварийным состоянием их жилища.

Георгиевский зал Кремлёвского дворца Мы поставили задачу к 2020 году создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест. Это очень амбициозная и трудная задача, но мы можем её решить. Мы можем помочь людям найти хорошую и интересную работу. Именно качественные рабочие места станут локомотивом роста зарплат и благосостояния граждан. Это главное направление нашего удара, что называется. Нам нужно возродить инженерные школы и подготовку рабочих кадров. Вообще на человека труда нужно больше обращать внимания.

Поручаю Правительству в двухгодичный срок разработать и внедрить национальную систему оценки качества профессионального образования.

Отдельно хочу сказать о социальной сфере. За специалистами, работающими здесь, закрепилось казённое определение «бюджетники». Это, однако, те люди, которые имеют высокое образование, квалификацию, по содержанию своего труда, по культурным потребностям, по социальной активности они часть так называемого креативного класса. Креативный класс, а если использовать традиционное слово, интеллигенция – это прежде всего врачи, учителя, преподаватели вузов, работники науки, культуры, и такие люди работают в каждом регионе, в каждом посёлке, в каждом городе. В то же время по уровню доходов они пока не дотягивают до среднего класса, вынуждены отказывать себе и в нормальном отдыхе, в жизненном комфорте и в профессиональном развитии, искать постоянно дополнительные заработки.

Долгие годы государство недоплачивало этим специалистам, просто не имело возможности, прежде всего потому, что мы обязаны были решить другие серьёзные, острейшие проблемы, такие, например, как повышение пенсий, потому что пожилые люди находились в ещё более худшем положении, часто просто за гранью нищеты.

Сейчас мы можем кардинально изменить ситуацию в социальных отраслях. Я об этом подробно изложил свои предложения и в указах, о которых я упомянул, и в предвыборных статьях. В майских указах определены параметры повышения зарплат для каждой категории работников этих сфер. Прошу руководителей федеральных и региональных органов власти мобилизовать все ресурсы для реализации этой задачи, и не только потому, что это наши предвыборные и мои предвыборные обещания, хотя это, безусловно, очень важно – все, что обещаем, выполнять надо, но дело далеко не только в этом. Дело в том, что если мы выполним эту задачу, то обеспечим сразу решение нескольких ключевых проблем.

«Надо перейти к решению жилищного вопроса для молодых семей, специалистов социальной сферы, врачей, учителей, учёных, инженеров, принять меры по увеличению ввода доступного жилья».

Во-первых, значительно улучшится качество медицины и образования за счёт того, что придут новые сильные профессионалы. А действующие работники этих сфер получат возможность сосредоточиться на основной работе, повысить свою квалификацию, отказаться от приработков и сверхурочных. С этим связана наша надежда на искоренение таких явлений как бытовая коррупция, равнодушие к своим обязанностям, все то, что сегодня так оскорбляет и задевает людей.

Во-вторых, существенно, на четверть, вырастет число граждан, обладающих экономическими возможностями среднего класса. Наиболее заметно это будет в регионах. Мы поддержим возрождение провинциальной интеллигенции, которая во все времена была профессиональной и моральной опорой России.

В-третьих, новый стимул к развитию получат профессиональные сообщества медицинских работников, педагогов, учёных, работников культуры. Такие сообщества должны стать ядром дееспособного и активного гражданского общества. Принципиально важно, чтобы общество имело возможность объективно оценивать состояние социальной сферы и науки.

Прошу Правительство совместно с Администрацией Президента до апреля будущего года сформировать предложения по созданию системы публичного мониторинга качества медицины, образования, научных результатов, востребованности учреждений культуры. Надо привлечь к этой работе прежде всего профессионалов, посмотреть лучший международный опыт.

Подчеркну, ошибочно представлять программу кадрового развития, как простое повышение зарплат по принципу: всем сёстрам по серьгам, то есть всем поровну, без учёта квалификаций и реального вклада каждого работника. В каждой организации (медицинской, образовательной, научной) должна быть сформирована собственная программа развития и кадрового обновления.

В этой связи вот что хочу сказать, уважаемые коллеги. Все мы (я не знаю таких, кто был бы против) говорим о необходимости реструктуризации в различных отраслях, но как только реструктуризация начинается, начинается стон по всей Руси великой: и то нельзя трогать, и к этому нельзя подходить. Вот от этого мы должны уходить, избавиться от этого. Если понимаем, что надо делать, то надо делать, но в то же время делать надо с умом. Здесь не могу не согласиться с теми, кто считает, что такая работа должна вестись в постоянном диалоге с профессиональными сообществами, нужно объяснять всегда свою политику. Я прошу также руководителей СМИ, ведущих журналистов уделить особое внимание идущим преобразованиям в этих сферах – важнейшая общегосударственная задача.

Убеждён, повышение оплаты труда привлечёт в образование, здравоохранение, науку сильных выпускников вузов. Собственно, мы уже видим начало этого процесса. Так, за последние три года медицинские вузы стали лидерами по среднему баллу ЕГЭ, опередив и экономистов, и юристов. В этом году произошёл существенный перелом в наборе на педагогические специальности. Существенно увеличилось число талантливых, хорошо успевающих абитуриентов, которые пришли в педагогические вузы.

Уважаемые коллеги, на улицах наших городов и поселков мы видим сегодня результаты того, что происходило в государстве, в обществе, в школе, в СМИ, да и в наших головах в последние, в предыдущие 15-20 лет. Это и понятно. Тогда были отброшены все идеологические штампы прежней эпохи. Но, к сожалению, тогда же были утрачены и многие нравственные ориентиры. Мы в известном смысле вместе с грязной водой и ребёнка выплеснули. Сегодня это проявляется в равнодушии к общественным делам часто, в готовности мириться с коррупцией, с наглым стяжательством, с проявлениями экстремизма и оскорбительного поведения. И все это порой приобретает безобразные, агрессивные, вызывающие формы, скажу больше – создаёт долгосрочные угрозы обществу, безопасности, да и целостности России.

«Ошибочно представлять программу кадрового развития как повышение зарплат всем поровну, без учёта квалификаций и реального вклада работника. В каждой организации должна быть сформирована собственная программа развития и кадрового обновления».

Знаете, уважаемые коллеги, мне больно сегодня об этом говорить, но сказать я об этом обязан. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп – милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи, – дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились.

Мы должны всецело поддержать институты, которые являются носителями традиционных ценностей, исторически доказали свою способность передавать их из поколения в поколение. Закон может защищать нравственность, и должен это делать, но нельзя законом установить нравственность. Попытки государства вторгаться в сферу убеждений и взглядов людей – это, безусловно, проявление тоталитаризма. Это для нас абсолютно неприемлемо. Мы и не собираемся идти по этому пути. Мы должны действовать не путём запретов и ограничений, а укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Именно поэтому определяющее значение приобретают вопросы общего образования, культуры, молодёжной политики. Эти сферы – это не набор услуг, а прежде всего пространство для формирования нравственного, гармоничного человека, ответственного гражданина России.

Надо признать, уважаемые друзья, влияние школы на формирование детей и подростков в последние годы ослабло. У неё появились сильные конкуренты: интернет, электронные СМИ. Сами родители и ученики теперь гораздо требовательнее, и школа должна успевать и за своими учениками, и за развитием общества, и за информационными потоками, а по-хорошему должна быть впереди, опережать все это. Нужно вернуть школе безусловную ценность. Это значит обновить содержание образования, сохранив при этом, разумеется, наши традиции и преимущества, такие, скажем, как фундаментальное математическое образование, не забывать об огромном значении качества преподавания русского языка, истории, литературы, основ светской этики и традиционных религий. У этих предметов особая роль: они формируют личность. От того, встретит ли ученик талантливого, увлечённого своим делом учителя, во многом зависит формирование личности, судьба молодого человека.

Система образования должна строиться вокруг сильного, одарённого учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупицам, беречь их и поддерживать. Школа не просто передаёт набор знаний. Думаю, вы со мной согласитесь: качественное обучение без воспитания невозможно. Я прошу Правительство подготовить программу полноценного развития в школе воспитательной компоненты, и в первую очередь она должна быть современной.

Нужно развивать систему технического и художественного творчества, открывать кружки, секции, летние спортивные лагеря, специальные познавательные туристические маршруты для детей. Все это должно быть доступно каждому ребёнку, вне зависимости от места жительства или материального положения семьи. Обращаю внимание (я всё упоминаю: «Правительство, Правительство»), – но эта сфера деятельности, и мы с вами это хорошо знаем, – это прямая ответственность регионов Российской Федерации. Но Правительство, конечно, должно держать эти вопросы на контроле.

Нам нужно опереться на богатство российской культуры. Россия принадлежала и принадлежит к тем странам, которые не только формируют свою собственную культурную повестку, но и оказывают влияние на всю мировою цивилизацию. Государственная политика в этой сфере должна быть направлена на решение актуальных общественных задач. Мы обязаны чётко знать и отвечать на запросы современного общества, и особенно молодёжи, укреплять традиции народов России.

Наши граждане, достигшие выдающихся результатов в творчестве, работе, бизнесе, спорте, благотворительности, должны быть известны обществу и поддержаны государством.

«В XXI веке вектор развития России – это развитие на восток. Сибирь и Дальний Восток – наш колоссальный потенциал. Это возможность занять достойное место в АТР – самом энергично, динамично развивающемся регионе мира».

Сегодня в России много людей, которые бескорыстно реализуют общественные благотворительные проекты. Возрождается стройотрядовское движение. Считаю важным поддержать такие добровольческие инициативы. И в ближайшее время подробно поговорим об этом на встрече с представителями добровольческих организаций.

Уважаемые друзья!

Для возрождения национального сознания нам нужно связать воедино исторические эпохи и вернуться к пониманию той простой истины, что Россия началась не с 1917 и даже не с 1991 года, что у нас единая, неразрывная, тысячелетняя история, опираясь на которую мы обретаем внутреннюю силу и смысл национального развития.

Заканчивается 2012 год, объявленный Годом российской истории. Но внимание к отечественной истории, просветительским и научным проектам не должно ослабевать. Рассчитываю на активную деятельность недавно воссозданного Российского исторического общества, а также Российского военно-исторического общества и уже работающего несколько лет Географического общества России.

Особые слова благодарности бойцам поисковых отрядов, которые восстанавливают для страны и для родных имена героев, с почётом предают земле останки павших солдат Великой Отечественной, ухаживают за воинскими мемориалами.

На наших встречах с участниками поисковых отрядов мы говорили о том, насколько важно беречь историческую ратную память Отечества. Разве справедливо, что у нас до сих пор нет ни одного достойного общенационального памятника героям Первой мировой войны? Наши предки называли её великой войной, но она была незаслуженно забыта, фактически по ряду политических, идеологических соображений вычеркнута из нашей исторической памяти и из истории. Боевой дух Вооружённых Сил между тем держится на традициях, на живой связи с историей, на примерах мужества и самопожертвования героев. Полагаю, что в российской армии нужно возродить имена наиболее прославленных полков, воинских частей, соединений прошлых эпох, и советской, и более поздних эпох, таких подразделений, как Преображенский, Семёновский полк. Министр обороны должен представить соответствующие предложения.

Мы должны беречь уникальный опыт, который передали нам наши предки. Россия веками развивалась как многонациональное государство (изначально так было), государство-цивилизация, скреплённое русским народом, русским языком и русской культурой, которые для всех нас родные, которые нас объединяют и не дают раствориться в этом многообразном мире.

Для планеты мы, независимо от нашей этнической принадлежности, были и остаёмся единым народом. Вспоминаю одну из своих встреч с ветеранами. Там были люди разных национальностей: и татары, и украинцы, и грузины, и русские, разумеется. Один из ветеранов, не русский человек по национальности, сказал: «Для всего мира мы один народ, мы русские». Так было и во время войны, так было всегда.

Мы с огромным вниманием и с огромным уважением относимся, и должны, и будем относиться к каждому этносу, к каждому народу Российской Федерации. В нашем многообразии всегда была и есть наша красота и наша сила.

«Нам нужна инвестиционная карта России, необходимо дать инвесторам сигнал, на каких территориях выгоднее работать, на какую поддержку государства бизнес вправе рассчитывать».

Но мы не должны забывать, что любой национализм и шовинизм наносят прямой огромный ущерб прежде всего тому народу и тому этносу, интересами которых якобы и озабочены националисты. И потому столь опасны для России любые проявления «простых и окончательных» так называемых «решений», которые предлагаются националистами и экстремистами разного толка и оттенка. Какие бы громкие слова они ни произносили, они тянут нас к общественной деградации, тянут страну к распаду. Попытки провоцировать межэтническую напряжённость, религиозную нетерпимость мы должны рассматривать как вызов единству Российского государства, как угрозу для каждого из нас. Мы не допустим появления в России замкнутых этнических анклавов со своей неформальной юрисдикцией, живущих вне единого правового и культурного поля страны, с вызовом игнорирующих общепринятые нормы, законы и правила.

Я обращаюсь к главам республик в составе Российской Федерации, к губернаторам, мэрам крупных городов. Это, прежде всего, ваша задача. Работать нужно с людьми, работать ежедневно, нужно выстроить эту работу и сделать её эффективной.

Россия нуждается в притоке новых сил. Безусловно. Нуждается в умных, образованных, трудолюбивых людях, которые не просто хотят здесь подработать и уехать, а хотят переехать, обосноваться в России и считают Россию своей родиной. Однако действующие правила не способствуют этому процессу. Скорее, наоборот. Процесс получения гражданства для наших соотечественников, для тех, кто культурно и духовно близок к России, затруднён и до безобразия забюрократизирован. А вот завозить неквалифицированную рабочую силу, в том числе и нелегально, достаточно просто.

Поручаю разработать ускоренный порядок предоставления российского гражданства нашим соотечественникам, носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился и в Российской империи и в Советском Союзе. Тем, кто хочет переехать на постоянное жительство в нашу страну и, соответственно, отказаться от своего сегодняшнего гражданства.

Одновременно считаю обоснованным и необходимым ужесточить наказания за незаконную миграцию, за нарушения в сфере регистрационного учёта. Соответствующие поправки уже находятся в Государственной Думе. Прошу депутатов принять эти законы.

Вношу ещё одно предложение. У нас до сих пор существует практика, когда граждане отдельных государств СНГ въезжают в Российскую Федерацию по своим внутренним паспортам. Прошло уже достаточно много времени для того, чтобы все государства СНГ сформировались как таковые. Ведь в таких условиях, когда въезжают граждане других стран по внутренним паспортам, обеспечить эффективный миграционный контроль практически невозможно. Считаю, что не позднее чем в 2015 году въезд в Россию должен быть разрешён исключительно по заграничным, а не внутренним паспортам других стран.

Прошу соответствующие ведомства проработать этот вопрос с нашими коллегами по Содружеству. Не нужно никому создавать проблем. При необходимости нужно оказать им содействие и помощь, включая финансовую и техническую. Речь идёт о простой подготовке соответствующих бланков. Надо сделать так, как это делается многими соседями и стратегическими партнёрами в мире. Нужно и технически помочь, если нужно, и финансово помочь даже – денег дать просто.

При этом в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства будут, безусловно, действовать прежние, сегодняшние режимы, максимально упрощённые правила пересечения границы и нахождения на территории стран – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.

«Россия отстаивает принципы согласованных, коллективных усилий в решении проблем современности. Мы предлагаем проекты, которые должны сплотить страны и регионы».

В вопросах миграционной политики исключительно важна роль общественных институтов. В этой связи считаю правильным расширить возможности национально-культурных автономий, в том числе предоставлять им бюджетные гранты для реализации программ по правовой, социальной, культурной адаптации мигрантов. Кстати, во многих странах такой опыт показывает свою эффективность.

Также поручаю Правительству представить предложения по реализации дистанционного образования на русском языке. Оно должно быть доступно для молодёжи стран Содружества, для наших соотечественников во всем мире. Важно поддержать школы в СНГ и в других государствах, которые ведут преподавание на русском языке, включая поддержку учителей, помощь с учебниками, материальной базой. Нужно создать систему международных школьных олимпиад по русскому языку. Их победители и призёры должны получить право зачисления в ведущие вузы нашей страны.

И вообще, уважаемые коллеги, обращаюсь, конечно, прежде всего к тем, кто работает в этой сфере, качественному образованию на русском языке необходимо придать глобальный характер. В целом речь должна идти о том, чтобы расширять присутствие России в мировом гуманитарном, информационном и культурном пространстве.

Уважаемые коллеги!

Для России нет и не может быть другого политического выбора, кроме демократии. При этом хочу сказать и даже подчеркнуть: мы разделяем именно универсальные демократические принципы, принятые во всем мире. Однако российская демократия – это власть именно российского народа с его собственными традициями народного самоуправления, а вовсе не реализация стандартов, навязанных нам извне. Демократия – это в том числе соблюдение и уважение принятых действующих законов, правил и норм. Могут меняться правящие партии, правительства, президенты, но не должны затрагиваться основы государства и общества, прерываться преемственность национального развития, пересматриваться вопросы суверенитета, обеспечения прав и свобод граждан. Демократия – это возможность не только выбирать власть, но и постоянно эту власть контролировать, оценивать результаты её работы. Мы должны уделить большее внимание развитию прямой демократии, непосредственного народовластия, в том числе речь о праве народной законодательной инициативы, я уже об этом говорил, вы знаете, когда идея, получившая гражданскую поддержку, в том числе в Интернете, обязательна к рассмотрению в парламенте.

Кроме того, считаю правильным наделить членов Совета Федерации и депутатов Госдумы правом законодательной инициативы в заксобраниях своего субъекта Федерации. Тем самым мы усилим связь федерального законодательства с жизнью регионов и законодателя как такового.

Политическая конкуренция – это безусловное благо для страны. При этом нам нужно сформировать своего рода свод правил добросовестной политической конкуренции.

«Боевой дух Вооружённых Сил держится на традициях, на живой связи с историей, на примерах мужества и самопожертвования героев».

На что хотел бы в этой связи обратить внимание?

Первое. Единство, целостность и суверенитет России безусловны. Любые проявления сепаратизма и национализма должны быть абсолютно исключены из политической повестки.

Второе. Прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы неприемлемо. Деятель, который за сою политическую деятельность получает деньги из-за границы и обслуживает тем самым наверняка чужие национальные интересы, не может быть политиком в Российской Федерации.

Третье. Криминалу нет и не может быть места в политике. Это должно стать нормой политической практики всех политических сил.

Сразу хочу оговориться. Конечно, сейчас скажут: «Но у нас и так не положено криминал допускать в политику». Не положено, но он все равно лезет туда, и его тянут туда подчас за уши, а такого не должно быть.

Четвертое. Цивилизованный диалог возможен только с теми политическими силами, которые цивилизованным же образом выдвигают, обосновывают и формулируют свои требования, отстаивают их в рамках закона. Изменения, модернизация политической системы естественны и даже необходимы, однако платить, я уже говорил об этом, за жажду перемен разрушением самого государства недопустимо. Вся история нашей страны, вся история России просто кричит об этом.

Пятое. Государство должно и будет стремиться к тому, чтобы обеспечить равный доступ всех политических партий к средствам массовой информации, и не только в процессе избирательных кампаний, а в текущей жизни. Но мы с вами должны понимать, уважаемые коллеги, что это задача непростая. В начале года у нас было семь партий, сейчас их уже, по-моему, 48, а еще организованы более 200 оргкомитетов и ведут работу над созданием собственных партий. Но тем не менее госвласть должна стремиться к тому, чтобы все были поставлены в равные условия. Многие политические партии и эксперты предлагают вернуться к смешанной системе выборов в Государственную Думу – к партийным спискам и по одномандатным округам, которые, конечно, еще нужно будет определить. Согласен с этим, давайте вернёмся.

Некоторые говорят и о восстановлении права участия в выборах избирательных блоков. Давайте подумаем отдельно над этим вопросом. Он требует детального обсуждения, рассмотрения и дискуссии. Убеждён, что все это может сделать нашу политическую систему ещё более справедливой, открытой и конкурентоспособной. И будет ответом на запрос общества на приток новых лидеров в политику, во власть, людей ярких и независимых.

«Нужно развивать систему технического и художественного творчества, открывать кружки, секции, летние спортивные лагеря. Все это должно быть доступно каждому ребёнку, вне зависимости от места жительства или материального положения семьи».

Уважаемые коллеги!

Для России характерна традиция сильного государства. Поэтому именно государству сегодня адресованы основные общественные запросы: обеспечить гарантии гражданских прав и справедливость, снизить уровень насилия и социального неравенства, навести порядок в ЖКХ и так далее.

Всем очевидны и главные проблемы, ничего нового здесь тоже не скажу – это низкая эффективность государственной власти и коррупция. Без качественного, современного госуправления, без высокой персональной ответственности тех, кто этим занимается, мы не решим задач, стоящих перед обществом и страной.

Ключевыми для новой модели госуправления должны стать следующие принципы.

Первое. Ориентация работы всех звеньев госмеханизма и уровней власти на измеримый, прозрачный и понятный для общества результат работы.

Второе. Повсеместное внедрение новых форм и методов контроля. Главным критерием оценки эффективности власти, предоставляющей услуги гражданам, а также учреждений социальной сферы должно стать общественное мнение, мнение самих граждан.

Третье. Адекватная мотивация государственных муниципальных служащих: конкурентная оплата их труда, система моральных, материальных, карьерных поощрений, стимулирующих непрерывное улучшение работы госаппарата. При этом должна быть кардинально повышена персональная ответственность, вплоть до временной дисквалификации.

Это означает, что нерадивый чиновник не только может и должен быть отстранён от занимаемой должности, но ему должно быть запрещено какое-то время заниматься этим видом деятельности.

Четвёртое. Конечно, при всем при этом мы должны исходить из того, когда мы все время критикуем чиновничество, все-таки я хочу отметить, что подавляющее большинство людей, которые работают в различных структурах, это люди порядочные и ответственные. Это особая ответственность для тех, кто берет на себя ряд правовых, этических обязательств и ограничений. Об этом тоже не нужно забывать. Но если человек выбрал госслужбу, он должен быть готов к этим ограничениям, к общественному контролю, к выполнению специальных требований, как это принято практически во всех странах мира. Какое доверие может быть к чиновнику или политику, который говорит громкие слова о благе России, а свои средства, денежки, старается вывезти за границу?

Прошу поддержать законодательные предложения об ограничении прав чиновников и политиков на зарубежные счета, ценные бумаги и акции. (Аплодисменты.) Подождите аплодировать. Может, вам не все понравится ещё. (Смех в зале.) Это требование должно касаться всех должностных лиц, принимающих ключевые решения: и первых лиц государства, и Правительства, и Администрации Президента, их близких родственников. Это, конечно, должно касаться и членов Совета Федерации, и депутатов Государственной Думы.

«Система образования должна строиться вокруг сильного, одарённого учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупицам, беречь их и поддерживать».

Что касается недвижимости за рубежом, то она в любом случае в соответствии с законом должна быть задекларирована, а чиновник должен отчитаться и о стоимости, и о происхождении доходов, которые позволили ему совершить эту сделку.

Пятое. Особого внимания требует система контроля надзорных органов. В таких структурах у нас занято, по разным подсчётам, все равно около миллиона человек. Это практически столько же, сколько, допустим, у нас врачей или учителей.

Поручаю Правительству внести предложения по изменению самих принципов работы контрольных органов. Контроль – это, безусловно, важнейшая функция государства. Но неприемлемо, когда показателям деятельности контрольных органов служит не результат, а просто число проверок, классическая палочная система.

Необходимо ввести публичную отчётность контрольно-надзорных органов об итогах проверок, а также о затраченных на их проведение финансовых и людских ресурсах, и сразу будет видно, какая проверка чего стоит, и вообще нужна ли она была.

Мы продолжим наступление, безусловно, на коррупцию, которая уничтожает ресурс национального развития. При этом хочу подчеркнуть: ни одна бизнес-структура не должна пользоваться привилегиями от близости к исполнительной, законодательной или судебной власти, причем любого уровня.

В этой связи, первое. Наряду с контролем над доходами и имуществом вводится контроль над расходами и крупными приобретениями чиновников, руководителей госкомпаний, их ближайших родственников. При этом обращаю внимание, что Прокуратура теперь получила право обращаться в суд с требованием изъять имущество, которое было приобретено в результате необоснованного обогащения.

Далее. Считаю, что уровень вознаграждения руководителей организаций, которые финансируются за счёт бюджета, должен быть привязан к качеству работы организации и к средней заработной плате основного персонала. Мы об этом много раз уже говорили. Когда перешли пару лет назад к новой системе оплаты, изначально было много споров, нужно ли вводить обязательные принципы или достаточно ограничиться методиками. Но вот методики какие-то написали, результат: в некоторых учреждениях руководители получают в разы больше, чем средний персонал. Это неправильно! И эту ситуацию нужно менять.

Третье. Настоящей «питательной зоной» для коррупции стали госзакупки. Прошу парламент ускорить принятие закона о федеральной контрактной системе. Причём важнейшее значение имеет аудит эффективности и целесообразности бюджетных расходов, закупок государства и госкомпаний, а также публичная отчётность о ходе и результатах исполнения госконтрактов.

«Нужно вернуть школе безусловную ценность. Это значит – обновить содержание образования, сохранив при этом наши традиции и преимущества».

Четвёртое. Серьёзными полномочиями обладает Счётная палата. Мы ждём от этого института гораздо большей эффективности и профессионализма. Правящая партия, да и парламентская оппозиция должны получить право выдвигать кандидатуры на пост председателя, заместителя и аудиторов. При этом было бы правильно, имея в виду особенности этого вида деятельности, ограничить их пребывание в должности двумя сроками подряд.

Пятое. Необходимое условие действенности борьбы с коррупцией – активное гражданское участие, эффективный общественный контроль. Многие граждане уже сегодня по своей инициативе на уровне муниципалитетов выстраивают систему общественного контроля, в том числе и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Такой настрой людей мы обязаны поддержать. Совсем недавно говорили на эту тему на встрече с доверенными лицами, которая состоялась позавчера.

Велика роль в этой работе и средств массовой информации. При этом сами СМИ (мы это прекрасно понимаем), которые работают в рыночных условиях, не должны выставлять на продажу и торговать объективностью своей информации, а должны руководствоваться в своей работе прежде всего интересами всего общества, высокими нравственными принципами.

Подчеркну, моральный авторитет государства – это базовое условие развития России. И потому политика очищения и обновления власти будет проводиться твёрдо и последовательно.

Уважаемые коллеги!

Нас не может устраивать сегодняшняя ситуация, когда российский бюджет, социальная сфера фактически находятся в заложниках финансовых и сырьевых рынков других стран. Однобокая сырьевая экономика, мы об этом неоднократно говорили, не просто уязвима для внешних шоков. Главное, она не обеспечивает развитие и востребованность человеческого потенциала, не способна дать большей части нашего народа возможность найти применение своим силам, талантам, труду, образованию, а значит, по определению, порождает неравенство. И, наконец, резервы сырьевой модели исчерпаны, тогда как интересы развития России требуют ежегодного роста не менее 5-6 процентов ВВП в ближайшее десятилетие.

Я прекрасно при этом отдаю себе отчёт, уважаемые коллеги, в тех реалиях, в которых мы живём, знаю расчёты и прогнозы Минэкономразвития. И тем не менее, важно ставить и стремиться к решению именно этой задачи.

Реальное изменение структуры экономики, создание новых и возврат лидерства в традиционных промышленных отраслях, развитие малого и среднего бизнеса – это ключевые вопросы. Убеждён, в центре новой модели роста должны быть экономическая свобода, частная собственность и конкуренция, современная рыночная экономика, а не государственный капитализм.

Наших предпринимателей часто упрекают в не патриотичности. Притчей во языцех стал оффшорный характер российской экономики. Эксперты называют такое явление бегством от юрисдикции. По некоторым оценкам, девять из десяти существенных сделок, заключенных крупными российскими компаниями, включая, кстати, компании с госучастием, не регулируются отечественными законами. Нам нужна целая система мер по деоффшоризации нашей экономики. Поручаю Правительству внести соответствующие комплексные предложения по этому вопросу.

«Мы с огромным вниманием и с огромным уважением относимся, и должны, и будем относиться к каждому этносу, к каждому народу Российской Федерации. В нашем многообразии всегда была и есть наша красота и наша сила».

Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать. Но если при выборе юрисдикции вопрос решается в пользу чужого законодательства, то нужно, конечно, признать, что следует исправлять свои собственные недоработки в судебной системе, в нормотворчестве, в практике применения законов. Лишь честно признав это, можно кардинально изменить ситуацию. Надо наладить планомерную работу по упорядочению законодательства, при этом раз и навсегда отказаться от презумпции виновности бизнеса, от обвинительного уклона в правоохранительной и судебной практике.

Нужно исключить из системы права все зацепки, которые позволяют превращать хозяйственный спор в сведение счетов при помощи заказных уголовных дел.

Хочу поблагодарить депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации за работу над пакетом поправок, которые наводят порядок в этой сфере. Так, будет установлен запрет на возбуждение уголовных дел без заявления пострадавшего по целому ряду экономических составов, серьёзно возрастёт ответственность сотрудников правоохранительных органов за фальсификации.

В самое ближайшее время нужно создать специальную законодательную базу для административного судопроизводства. Мы с Председателем Верховного Суда на этот счёт несколько раз говорили очень подробно. Нужно сформировать в судах судебные составы, разрешающие споры граждан с органами власти всех уровней, – важнейшая задача, которая у нас пока не решена. Дополнительной защитой прав граждан послужит возможность подавать коллективные иски, иски в интересах неограниченного круга лиц, а также иски от лица общественных организаций. Я прошу ускорить внесение соответствующих поправок в Гражданский процессуальный кодекс.

И ещё один важный момент. Современное законодательство, особенно финансовое и корпоративное, очень специфично. В этой связи предлагаю проработать с партнёрами (даже не проработать, а завершить его, потому что он фактически уже начался, но нужно завершать его) вопрос о создании третейского суда Таможенного союза, который мог бы стать ведущей независимой инстанцией по рассмотрению финансовых и других споров. В целом необходимо подготовить комплекс мер по развитию третейского судопроизводства в России, причём на качественно новом уровне.

Хочу ещё раз подчеркнуть: лучший способ сделать бизнес патриотичным – обеспечить эффективные гарантии защиты собственности и выполнения договоров, сделать привлекательной российскую юрисдикцию.

Государство само должно показать пример использования отечественной юрисдикции, выбирая именно российские площадки для размещения государственных ресурсов для приватизационных сделок. Приватизация, которую Правительство намерено проводить, не должна иметь ничего общего, кстати говоря, с практикой 90-х годов, с пресловутыми залоговыми аукционами. Это должна быть приватизация, основанная на честной, открытой продаже госсобственности по справедливой, реальной цене. Качество приватизации, уважаемые коллеги, – это не только поступление средств в бюджет. Это прежде всего вопрос доверия общества к действиям государства, это появление по-настоящему легитимного, уважаемого собственника. Я прошу об этом помнить всех представителей Правительства, которые отвечают за проведение приватизационных процессов.

Бизнес должен работать и на свой успех, и на страну, должен рождать талантливых, толковых организаторов, меценатов и патриотов, как это было в прежние времена в России. Именно тогда, и только тогда возможно утверждение широкого общественного уважения к предпринимательскому сословию.

«Качественному образованию на русском языке необходимо придать глобальный характер. И в целом расширять присутствие России в мировом гуманитарном, информационном и культурном пространстве».

Напомню, совместно с бизнес-сообществом мы начали реализацию национальной предпринимательской инициативы. По оценкам экспертов, вхождение России в двадцатку стран с наилучшим бизнес-климатом позволит нам прибавить не менее 2,5 процентов к сегодняшнему росту ВВП, причём дополнительный рост будет прежде всего в несырьевом секторе, в малом и среднем бизнесе.

Важнейший фактор подъёма экономики – качество работы региональных управленческих команд. У нас уже сейчас есть субъекты Федерации, которые без нефти и без газа, и вы все об этом хорошо знаете, ежегодно обеспечивают рост ВРП более чем на 10 процентов. Это, кстати, реальный ответ и в первом случае, и во втором, тем, кто считает, что у нас рост ограничен только 4 процентами. Вот, пожалуйста, сразу возможна прибавка к этим четырём ещё 2-2,5 процента. Вот вам 5 и 6 процентов роста.

Нам нужны дешёвые и «длинные» деньги для кредитования экономики, дальнейшее снижение инфляции, конкурентные банковские ставки. Я прошу Правительство и Центробанк подумать над механизмами решения таких задач. Знаю хорошо, что мне возразят и скажут некоторые эксперты, что обеспечение «длинных» денег – это не задача Центрального банка, что «длинные» деньги – это накопления граждан, предприятий, пенсионные деньги и так далее. Да, все это хорошо известно. Но также известно, что в ФРС Соединённых Штатов, в Евроцентробанке, в других некоторых центральных банках прямо в уставах записана обязанность этих структур думать о рабочих местах и обеспечении темпа роста экономики.

Сейчас не призываю ничего пересматривать в нашем законодательстве, просто обращаю внимание на то, что все мы должны быть озабочены ключевыми вопросами развития страны. Наши национальные накопления должны работать в стране и на страну, однако пока средства Фонда национального благосостояния практически не вкладываются в развитие. Мы договорились (помню об этом хорошо и с этим согласен), что после того, как Резервный фонд превысит 7 процентов ВВП, мы можем направлять половину доходов сверх этого уровня в российскую экономику, главным образом в инфраструктурные проекты.

А вот теперь о возможных корректировках наших прежних договорённостей, о которых я сказал в самом начале. По итогам текущего года Резервный фонд и Фонд национального благосостояния вместе составят уже около 9 процентов ВВП, а значит, определённая подушка безопасности у нас есть, сформирована. Поэтому уже с 2013 года после создания соответствующей управляющей структуры предлагаю часть средств Фонда национального благосостояния, для начала это может быть сумма до 100 млрд. рублей (некоторые считают, что не менее 100 млрд. рублей), нужно вкладывать уже в российские ценные бумаги. Они должны быть связаны с реализацией инфраструктурных проектов. С этим сегодня уже согласны и правительственные эксперты. Поэтому прошу Минфин проработать такую схему. Важно, чтобы такие проекты были окупаемы сами по себе.

Чрезвычайно важное условие (и обращаю на это особое внимание) – важно, чтобы они были окупаемыми и давали устойчивый гарантированный доход, а не требовали постоянной подпитки из ФНБ или из федерального бюджета.

Задачам структурной перестройки экономики должна быть подчинена и налоговая система. Мы будем стимулировать инвестиции и развитие, перенося фискальный акцент на потребление, включая акцизные товары и дорогую недвижимость.

Сегодня во многих странах мира, да, собственно говоря, и у нас мы постоянно, так или иначе, возвращаемся к этому вопросу, а именно – к вопросу подоходного налога. Я уже говорил об этом, вы знаете мою точку зрения, нам нельзя пока отказываться от так называемой плоской ставки. Прогрессивка, как бы она внешне не смотрелась социально справедливой, но она этой справедливости не обеспечит. Наоборот, это будет бременем для миллионов людей со средними доходами. Если вы начнёте считать, к чему это приведёт, вы убедитесь, что так и оно и будет. И, кроме всего прочего, что ещё будет? Будет уход от налогов и недополучение в бюджет, в казну соответствующих объёмов денег от этого налога. А значит – у нас возникнут дефициты по поводу финансирования армии, пенсий, бюджетной сферы. Вот вам и социальная справедливость. Поэтому действовать в этой сфере нужно крайне аккуратно. Но вот что можно делать, что считаю нужно делать и что справедливо, – так это облагать так называемое престижное, демонстративное потребление дополнительными налогами.

«Демократия – это возможность не только выбирать власть, но и эту власть контролировать. Мы должны уделить большее внимание развитию прямой демократии, непосредственного народовластия».

Напомню Правительству о необходимости уже в первой половине 2013 года реализовать принятые принципиальные решения по так называемому налогу на роскошь, включая элитную недвижимость и, как бы тяжело не было, на дорогие автомобили, пускай даже новые.

Для качественного обновления экономики нужна честная конкуренция. Поручаю Правительству в рамках работы по национальной предпринимательской инициативе утвердить «дорожную карту» по реализации конкуренции и приступить к ее реализации уже в следующем году.

Почему я считаю, что это нужно сделать обязательно по всем основным направлениям? Сейчас еще на этом остановлюсь. Потому что очень хорошо знаю, как идёт дискуссия. Она, как правило, носит спорадический характер – поговорили о чем-то важном, посовещались, вышли из кабинета и забыли, а вопрос подвис. Нам нужны ясные ориентиры, нужен документ, который можно было бы отследить и проконтролировать его исполнение. Прошу это не забывать и обязательно сделать.

Стержнем нашей экономической политики должна стать конкурентоспособность всех ключевых факторов ведения бизнеса в России – от доступных кредитов и стимулирующих налогов до удобных административных процедур и низкой инфляции. Это прямой практически путь к обновлению экономики, к уходу от сырьевой зависимости, потому что выгодными становятся десятки тысяч новых проектов – в переработке сырья, в машиностроении, в лёгкой и тяжёлой промышленности, в сфере услуг, в малом и среднем бизнесе и, конечно, в аграрном секторе.

Несколько слов о нем. Спрос на продовольствие стремительно растёт во всем мире, особенно в развивающихся странах. А на долю России, как вы знаете, приходится более чем половина плодородных земель планеты – 55 процентов. В ближайшие четыре-пять лет мы должны полностью обеспечить свою независимость по всем основным видам продовольствия, а затем Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания. Это открывает для нас колоссальные новые возможности.

Мы также должны уделить самое пристальное внимание вопросам экологии, экологического оздоровления территорий. Собственно говоря, по некоторым, вы знаете, мы уже начали работать, например, по Арктике.

Наш ориентир – это высокие экологические стандарты развития.

Для обновления промышленности, для развития науки и технологий мы намерены в полной мере использовать беспрецедентные средства, выделяемые на гособоронзаказ и модернизацию оборонно-промышленного комплекса. Доступ к этим средствам через выполнение смежных заказов получат практически все отрасли российской экономики. Нам необходимо укрепить позиции в космосе, ядерной энергетике, возродить базовые отрасли: авиа-, судо-, приборостроение, конечно, на новой базе, на новом уровне, на новой технологической основе. Мы уже приступили к воссозданию своей национальной электронной промышленности, в том числе при активном участии частного капитала. Считаю, что нужно подготовить «дорожные карты» развития новых отраслей по аналогии с «дорожными картами» улучшения инвестиционного климата, это в том числе композиты и редкоземельные металлы, биотехнологии и генная инженерия, IT-технологии, новое градостроительство, инжиниринг и промышленный дизайн.

«Политическая конкуренция – безусловное благо для страны. Нам нужно сформировать своего рода свод правил добросовестной политической конкуренции».

Сейчас завершается разработка долгосрочного прогноза научно-технологического развития России до 2030 года. Выделены конкретные направления как для подъёма традиционных секторов, так и для прорыва на рынке высоких технологий, а для работы над оборонными технологиями завтрашнего дня будет создан специальный фонд перспективных исследований.

Уважаемые коллеги!

Прямое следствие сырьевой экономики – это дисбалансы территориального развития, рынка труда, социальной сферы. Сегодня найти работу с достойной заработной платой, как правило, можно только в столицах или сырьевых регионах, получить качественное образование и медпомощь в нескольких крупных городах. Сюда и едут на заработки, на учёбу, на лечение, сюда стремится молодёжь, а другие регионы теряют активных людей, готовых работать и приносить пользу. Веление времени – решительный шаг в сторону децентрализации развития, новая география экономического роста и рынка труда, новые отрасли и новые центры промышленности, науки и образования, новая, современная социальная среда во всех российских регионах, городах, посёлках, включая без барьерную среду для граждан с ограниченными возможностями. Сейчас разница в доходах регионов крайне высока. Вы хорошо знаете, в десяти из них собирается большая половина всех доходов страны. Надо последовательно двигаться к тому, чтобы все российские регионы, без исключения, стали экономически самостоятельными и в полном смысле слова субъектными. Поэтому нам нужно немного менять логику межбюджетных отношений. Пусть Минфин не пугается этих слов.

Нужно создавать и укреплять экономическую базу территорий, помогать тем, кто работает инициативно на местах. В качестве первоочередных шагов на муниципальный уровень будет передана основная масса налогов от малого бизнеса, который сейчас работает в условиях специальных налоговых режимов. Кроме того, отменяются многие федеральные льготы по налогу на имущество и земли юридических лиц. Эти средства также будут поступать в региональные и местные бюджеты.

Вместе с тем, уважаемые коллеги, сейчас обращаюсь прежде всего к Правительству, вы знаете, о чем я сейчас говорю: мы будем лишать льгот наши, скажем, инфраструктурные компании, инфраструктурные монополии. Это значит, что они должны будут больше платить. Но не все готовы начать платить новые средства, потому что мы тогда можем их напрочь лишить инвестиционных возможностей. Мы с вами договаривались раньше, что предусмотрим мягкий переходный период и компенсации для этих компаний. Обязательно над этим нужно подумать. С кондачка такие решения не принимаются, но двигаться в этом направлении, конечно, нужно, и мы будем это делать.

Считаю также, что для укрепления собственной налоговой базы регионов надо предоставить им право перейти к налогообложению недвижимого имущества, исходя из кадастровой стоимости, причём начиная уже с 2014 года. Но это должен быть самостоятельный выбор регионов, и при этом должна быть завершена вся работа по оценке объектов недвижимости и выверке данных об их владельцах.

Хочу подчеркнуть, нам необходимо глубоко проработать все аспекты сбалансированного пространственного развития страны, включая и сферу образования. Было бы правильно, чтобы приоритетную поддержку получили те вузы, которые работают в регионах, сотрудничают с крупнейшими предприятиями регионов, вместе с ними продвигают научные исследования и разработки, чьи выпускники уже в период учёбы связывают своё будущее с тем местом, где они живут и учатся.

«В центре новой модели роста экономики должны быть экономическая свобода, частная собственность и конкуренция, современная рыночная экономика, а не государственный капитализм».

Именно в таких вузах нужно открывать больше дополнительных бюджетных мест, государство должно оказать поддержку программам развития таких вузов. При этом принципиально важно, чтобы в управлении такими университетами, в их финансировании принимал участие и бизнес. Все это, помимо прочего, прекратит практику, когда немалые ресурсы тратятся на подготовку в Москве и Петербурге студентов, которые даже не собираются устраиваться работать по приобретаемой специальности.

Нам нужна своего рода инвестиционная карта России, необходимо дать инвесторам ясный сигнал, на каких территориях выгоднее, разумнее работать, создавать те или иные производства и на какую поддержку государства бизнес может и вправе рассчитывать в ближайшее время. Используя наши конкурентные преимущества, нужно стимулировать миграцию производства из других регионов в Россию, как например, это мы делаем в автопроме. Вчера только встречался с руководителем одной из крупнейших мировых компаний в этой сфере.

Именно в таком направлении мы и движемся, тем более, что вступление России в ВТО даёт возможность размещать в России производства, ориентированные не только на наш рынок, но и на экспорт. В XXI веке вектор развития России - это развитие на восток. Сибирь и Дальний Восток – это наш колоссальный потенциал, об этом еще Ломоносов говорил. И сейчас мы должны это все реализовывать. Это возможность занять достойное место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, самом энергично, динамично развивающемся регионе мира.

Недавно на президиуме Госсовета мы подробно говорили о конкретных шагах по стимулированию экономического роста в Забайкалье и в дальневосточных регионах. Сейчас не буду все повторять, о чем мы договорились. Договорились о создании здесь привлекательных условий жизни. Правительство до конца первого квартала будущего года должно детально проработать предложенные меры, включая налоговые каникулы для так называемых стартапов (новых предприятий), планы по развитию энергетики, инфраструктуры и так далее. Обязательно нужно это сделать, уважаемые коллеги. Самым внимательным образом прошу к этому отнестись.

Кроме того, прошу Правительство представить предложения по перспективному развитию Калининградской области, тем более что закон об особой экономической зоне в 2016 году заканчивает своё действие.

Нам необходим настоящий прорыв в строительстве дорог. В предстоящее десятилетие нужно как минимум удвоить объем дорожного строительства. Здесь тоже разный счёт существует, но этот счёт требованию удвоения вполне корректен.

Важнейший приоритет развития – это региональная авиация, а также морские порты, Северный морской путь, БАМ, Транссиб, другие транзитные коридоры. Обо всем это нужно не только думать, над всем этим нужно настойчиво работать. Нам нужно обеспечить в полном смысле транспортную связанность, единство всей российской территории.

Уважаемые друзья!

Главная черта новой эпохи заключается в том, что уже никто в одиночку не может решать глобальные проблемы в экономике и в политике. На самом деле так было всегда, в том числе и в 90-е годы. Хотя когда-то недавно, ещё 10 лет тому назад, может быть, кому-то казалось, что мир стал однополярным. Некоторые из моих бывших коллег так мне об этом и говорили тогда. Сегодня так уже никто не думает.

Для всех абсолютно очевидно, что мир укрепился именно в своей многополярности. Это создаёт как риски, так и возможности. Риски возобладают в том случае, если каждый будет вести свою собственную игру, если не будут отброшены иллюзорные расчёты на то, что хаосом можно управлять (вы знаете, есть даже такая теория). И [риски не возобладают,] если никто не будет сеять этот хаос дальше.

«Лучший способ сделать бизнес патриотичным – обеспечить эффективные гарантии защиты собственности и выполнения договоров, сделать привлекательной российскую юрисдикцию».

Россия отстаивает принципы согласованных, коллективных усилий в решении проблем современности. Такая линия полностью соответствует сегодняшним реалиям. Мы предлагаем проекты, которые должны сплотить страны и регионы. Опыт и реалии последних 20 лет, простой здравый смысл все расставляют по своим местам. И закономерно, что интерес к интеграции и в Америке (причём и в Северной Америке, и в Южной Америке), и в Европе, и в Азии растёт, этот процесс набирает обороты. Почему мы должны стоять в стороне? Наоборот, мы с нашими ближайшими соседями должны использовать все наши преимущества.

И такой интерес у наших ближайших соседей к интеграционным процессам тоже растёт. Свидетельство тому очень деловое, прагматичное отношение к разболтке и принятию Договора о зоне свободной торговли СНГ. Я, кстати говоря, признателен нашим парламентариям, которые первыми ратифицировали этот очень важный документ.

Мы будем идти по пути тесной интеграции. Тому примером Таможенный союз, Единое экономическое пространство России, Казахстана и Белоруссии. Это все уже работает, работает эффективно. Мы приступили к созданию Евразийского экономического союза и, конечно, будем идти по этому пути и решим эту задачу.

Уважаемые коллеги и уважаемые граждане России! Мы ставили задачу удвоить ВВП страны и к концу 2008 года практически вплотную приблизились к этой планке, где-то на 80-85 процентов увеличили ВВП, и глобальный кризис только приостановил набранный темп. И тем не менее мы не зря ставили такую высокую планку перед собой, такую сложную задачу. Экономика России продемонстрировала способность быстро и качественно расти высокими темпами. Мы сумели сохранить и укрепить потенциал развития, определить его новые горизонты.

О чем хочу сказать? Начиная с 1999 года, ВВП на душу населения практически удвоился. Расходы федерального и консолидированного бюджетов увеличились не на какие-то проценты, а в 2,6 раза. Государственный долг по отношению к ВВП страны сократился практически в десять раз: с более чем 100 процентов ВВП (по-моему, 120-125 процентов у нас было) до 10 с небольшим процентов, при этом 2,5 процента – только внешний долг. Темпы инфляции снизились в шесть раз. В 1999 году было 36,5 процента, в прошлом году – 6,1 процента, в этом будет чуть побольше, но все равно меньше семи, 6,5 примерно.

К началу 2000 года население России сокращалось (вдумайтесь только в эти цифры, вы о них хорошо знаете, но возвращаю вас к этой трагедии), население России почти ежегодно сокращалось на 1 миллион человек. И казалось, что невозможно остановить эту катастрофу. Демографический прогноз звучал тогда, как окончательный приговор стране. Но нам удалось переломить эту разрушительную тенденцию. После запуска демографических программ население России стабилизировалось, я уже об этом сказал, а начиная с 2010 года начало расти. Это наше ключевое достижение. Я хочу обратить на это ваше внимание. Говорю это не для того, чтобы сказать: «Ах, какие мы молодцы!» Нет. Я говорю это для того, чтобы мы поняли, что люди нам поверили, расширили горизонт планирования. Поверили в то, что стабильность является главным условием для развития и улучшения жизни. Говорю это потому, что мы должны дорожить таким доверием и отвечать на него своей работой.

«Экономика России продемонстрировала способность расти высокими темпами. Мы сумели сохранить и укрепить потенциал развития, определить его новые горизонты».

Все показатели роста, которые я обозначил, говорят о колоссальных переменах и в экономическом, и социальном развитии. Но главное в том, что мы: страна, общество, граждане, – все мы умеем преодолевать трудности, решать масштабные проблемы. И мы должны помнить, что достойно прошли этот непростой путь, шаг за шагом достигали поставленных целей.

Нам предстоит большая работа, она нужна всегда, если стремиться идти вперёд. И здесь требуется вклад каждого, требуется уже сегодня, а не завтра.

Я для чего приводил сейчас эти цифры? У нас в стране исторически сформировалось отношение к жизни таким образом, что мы живём для будущего, для детей. Это, конечно, очень важная и благородная задача и цель. Но выглядит так, что собственная, сегодняшняя благополучная жизнь все время откладывается, откладывается и откладывается на потом. И так у нас было практически всегда, из поколения в поколение. Но, ещё раз возвращаюсь, почему я привёл эти цифры? Пришло время кардинально изменить ситуацию к лучшему уже сейчас. Мы делаем это и мы можем это делать. Если продолжим последовательный курс национального развития, будем впрягаться в общую созидательную работу, если мы будем работать достойно, с отдачей, с полной отдачей сил, то мы обязательно добьёмся поставленных целей и выполним все стоящие перед нами задачи.

Спасибо вам большое за терпение и внимание. Фото пресс-службы Президента России





