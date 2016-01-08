КИТАЙ – ГЛАВНАЯ УГРОЗА ДЛЯ РОССИИ?..



В ближайшие восемь лет внешнее давление на Россию возрастёт. Угрозы могут быть самыми разными – от спекулятивных атак на рубль и рынок акций до падения спроса на нефть. Но главная опасность для страны – обгоняющий её по всем показателям Китай.

Многочисленные эксперты, по поручению Владимира Путина работавшие над новой программой развития России до 2020 года, представили окончательные итоги своей работы. От промежуточной версии, представленной в прошлом году итоговый доклад отличается не слишком сильно: все основные предложения (включая самые радикальные), среди которых бюджетный и налоговый манёвры, повышение пенсионного возраста, сокращение численности госслужащих и даже выравнивание цен на нефть с Европой уже были представлены общественности.

В итоговую версию включён лишь один новый раздел. Эксперты покусились на святое для заказчика – его концепцию евразийского союза, охватывающего значительную часть Азии и Восточной Европы. По мнению авторов «Стратегии-2020», нам (и нашим соседям) нужно интегрироваться в единую Европу, а главной угрозой (прежде всего экономической) для нас будет набирающий мощь Китай.

ОСНОВНЫЕ ВНЕШНИЕ РИСКИ ДЛЯ РОССИИ Китайская угроза. Благодаря росту экономической мощи, более позитивному отношению со стороны Запада и финансовой экспансии на мировых рынках (предоставление кредитов, скупка проблемных долговых обязательств, прямые иностранные инвестиции и т. п.) в ближайшие 10 лет глобальные позиции Китая только усилятся. К 2020 году юань имеет все шансы стать мировой расчетной валютой – это один из главных вызовов не только для России, но и для мира в целом.

Китайские товары продолжат вытеснять с российского рынка отечественных производителей – ведь конкурентоспособность китайской обрабатывающей промышленности выше. Китай усилит свои позиции в МВФ и ВТО, «богатым новичкам» там всегда рады, а значит его роль в управлении глобальными процессами существенно возрастёт, разумеется, в ущерб другим странам. Технологическая гонка. Переход к инновационной экономике происходит не только в развитых, но и в развивающихся странах. Бизнес там активно финансирует поиск и разработку технологий, выводит на рынок новые продукты и услуги, государственные инструменты позволяют поддерживать инновации и научную базу.

Крупные развивающиеся страны – Китай, Индия, Бразилия – активно осваивают высокотехнологичные сектора экономики. Российские же компании, являющиеся монополистами на внутреннем рынке, уступают глобальным лидерам по мощности предприятий, имеют избыточные непроизводственные издержки, отсутствуют на фондовом рынке устойчиво ликвидных акций (кроме сырьевых гигантов). К 2020 году отставание России только усилится. Падение спроса на энергоресурсы из России. С 2006 года развитые страны сокращают абсолютные объёмы потребления нефти. Пока спрос в развивающихся странах перекрывает его сокращение в развитых, но общие темпы прироста потребления снижаются и составят в 2011-2020 гг. 0,7-0,9% в год, вместо 1,4% в 2001-2010 гг. Текущий уровень цен на нефть держится благодаря квотированию добычи странами ОПЕК, но если спрос упадёт, а добыча вне ОПЕК будет расти, цены неизбежно пойдут вниз.

В ближайшие несколько лет сформируется единый мировой рынок газа, основой которого станет сжиженный газ – его доля к 2020 году может достигнуть 75% мировой торговли, на долю трубопроводного останется всего 25%. Диктовать цены в таких условиях будет уже невозможно, они будут определяться конъюнктурой рынка на момент поставки. «Финансовые инфекции» и другие рыночные страшилки. Российский финансовый рынок синхронизирован с мировым и зависит от него. Избавиться от этой зависимости быстро вряд ли удастся. Это значит, что рыночные шоки, которые могут возникать в любых сегментах глобальных финансов, будут, как и прежде, с усилением передаваться на российский финансовый рынок.

Следствие – постоянная угроза подхватить «финансовую инфекцию». Симптомы заболевания – бегство капиталов, падение рынков, давление на рубль, вспышки инфляции, дефолты банков и эмитентов, расстройство платежей, сжатие текущего спроса и инвестиций, кризис в реальном секторе экономики. «Мыльные пузыри» и спекулятивные атаки. Основной мотив портфельных инвесторов в Россию – спекулятивный, в основе вложений – «горячие деньги». Скромные размеры финансового рынка, быстрое развитие рынка деривативов создают базу для спекулятивных атак нерезидентов на рубль и рынок акций. Есть все предпосылки для расцвета операций «кэрри трейд» и запуска финансовых кризисов, обусловленных стремительным притоком и оттоком «горячих денег». Перекосы валютных курсов. Альтернативы доллару США как ключевой резервной валюте до 2020 г. нет, однако тенденция к постепенному ослаблению доминирующего положения доллара вероятнее всего сохранится, создавая угрозу для российских экспортных операций и валютных резервов.

Дополнительный фактор риска – повышение международного статуса юаня, создающее предпосылки для обострения проблемы «валютных войн». На этом фоне позиции России оказываются крайне уязвимы, особенно с учётом устойчивого повышения реального валютного курса рубля, которое мешает расширению несырьевого экспорта из России, создаёт барьеры для импортозамещения (прежде всего в отраслях с высокой степенью переработки), провоцирует рост вывоза капитала.

Что делать России в условиях жёсткого давления со всех сторон? Попытаться выстроить стратегию взаимодействия со всеми, кто может помочь, отвечают эксперты. А также внимательно присматривать за Китаем и его планами. Таможенный союз. Нынешний технологический уровень стран СНГ не позволяет рассматривать сотрудничество с ними в качестве основного фактора, стимулирующего модернизационные процессы в России. Тем не менее, они должны рассматриваться как основные партнёры для глубокой интеграции из политических соображений и возможности использования их в качестве рынков сбыта российской высокотехнологичной продукции. Евросоюз. До 2020 года европейские страны останутся основными торговыми партнёрами России и основными поставщиками прямых иностранных инвестиций. Трансферт европейских технологий и развитие технологических альянсов между российскими и европейскими компаниями, освоение рынков стран ЕС могут стать мощными стимулами для повышения конкурентоспособности отечественных производителей. Целью – создание зоны свободной торговли с ЕС, охватывающей всю северную часть Евразии. США. Экономическое сотрудничество напрямую зависит от российско-американских политических отношений. Наибольший потенциал сотрудничества сосредоточен в высокотехнологическом секторе, но он может быть реализован только в случае политической «перезагрузки». В идеале заимствование передовых американских технологий поможет модернизации многих отраслей (медицина и фармацевтика, производство авиадвигателей, применение новых технологий в нефтегазовом комплексе и металлургии). Азиатско-Тихоокеанский регион. Технологическое сотрудничество – через привлечение прямых инвестиций из Японии и Южной Кореи, формирование технологических альянсов и подписание межправительственных соглашений о технологическом сотрудничестве с Сингапуром и Малайзией, а также рост сбыта высокотехнологичной продукции оборонного назначения в страны АСЕАН. А вот технологического сотрудничества с Китаем стоит избегать из-за целенаправленной политики «интеллектуального пиратства» со стороны китайских компаний.

Нужно брать ориентир на создание рынка углеводородов в Восточной Азии при решающей роли российских ресурсов, а также обдумать создание зоны свободной торговли с Сингапуром, Вьетнамом и Брунеем, а также создание с ними совместных производств на Дальнем Востоке. Это поможет «перетянуть» к нам часть инвестиций из Китая.

Опасность у всех этих интеграционных процессов одна – часть неэффективных производств в России не выдержит конкуренции в условиях свободной торговли. Но риск потерять конкурентоспособность, отгородившись от мира, перевешивает.