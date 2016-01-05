PR И РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ СЕНАТОР





Лауреат открытого Федерального конкурса «Санкт-Петербург. Возрождение мечты». Первое место (номинация «Век минувший») в конкурсе, учрежденный общероссийской организацией работников «Медиасоюз» и Информационным управлением Администрации Президента Российской Федерации к 300-летнему юбилею города-на-Неве (Подробности...). Федеральный журнал «СЕНАТОР» (Св. №014633 Комитета РФ по печати) учреждён в марте 1996 года ЗАО «Издательство «ИНТЕРПРЕССА», с 30 июня 1997-го его соучредителем стала Администрация Тюменской области.

Журнал «СЕНАТОР» — авторитетное аналитическое издание, вносящий посильный вклад в налаживание конструктивного диалога между властью и обществом, между столицей и регионами России, её политическими и торгово-экономическими партнёрами в мировом сообществе.

За годы своего существования он стал влиятельным изданием — трибуной общественных и государственных деятелей, парламентариев и политиков, дипломатов и экономистов, предпринимателей и промышленников, деятелей науки, культуры и искусства России и стран Европы и Америки.

Журнал «СЕНАТОР» — лауреат Федерального конкурса «Санкт-Петербург. Возрождение мечты», в котором занял первое место в номинации «Век минувший». «Благодаря высокому профессионализму авторов и их верности традициям русской журналистики» — таков был вердикт жюри конкурса.

Сегодня на его страницах и на медиапортале группы сайтов Федерального журнала «СЕНАТОР» в Интернете публикуются информационно-аналитические и историко-обзорные материалы на темы экономики, политики, культуры и международного сотрудничества.

Основные жанры публикаций — очерки, эссе, интервью, зарисовки, аналитические статьи, обзоры и прогнозы специалистов по разным вопросам. Несмотря на насыщенность экономической и политической информацией, постоянное место в нем отводится материалам об истории, культуре, искусстве, традициях и обычаях народов России и других стран. Известные учёные страны охотно выступают в роли авторов издания или становятся его экспертами-консультантами. Среди героев публикаций — первые лица России и стран Европы и Америки, отечественные и зарубежные деятели науки и культуры, видные экономисты, дипломаты, публицисты, журналисты, писатели и поэты.

В 2011 году в редакцию журнала поступило письмо из Германии от одного из крупнейших в стране издательств, специализирующихся на выпуске учебников для школ Германии, Австрии и Швейцарии. Письмо было с просьбой дать согласие на использование одной из публикаций журнала в учебнике по русскому языку и литературе для старшеклассников. А позже прислали и экземпляры учебников с публикацией в них этого материала. Ряд публикаций журнала включило в программу ЕГЭ для старшеклассников и Министерство образования и науки РФ…

Как авторитетное издание, «СЕНАТОР» является участником многих экономических и общественно-политических мероприятий, нередко выступает информационным спонсором международных культурных программ, экономических форумов, деловых встреч. В 2005, 2010 и 2015 годах он выступил в роли организатора крупнейшего мероприятия — Международного Творческого Конкурса (МТК) писателей и журналистов «Вечная Память» , впервые проведённого в России за все годы после войны в рамках юбилеев — 60-летия, 65-летия и 70-летия Великой Победы над фашисткой Германией. Участниками конкурса стали граждане свыше 40 стран мира.

Другим важным событием в общественно-политической и культурной жизни России стал проведённый в 2007 году журналом «Год памяти Маршала Победы А.М. Василевского» при активной поддержке 18 субъектов Российской Федерации, ветеранов Великой Отечественной войны, молодёжных организаций, студентов и школьников. В рамках Года по ходатайству журнала было принято решение Мосгордумы о сооружении в Москве памятника А.М. Василевскому, в честь полководца была названа улица в Волгограде, его имя было присвоено Смоленской академии ПВО Сухопутных войск.

Такая деятельность журнала «СЕНАТОР» была широко поддержана российской и международной общественностью, Администрацией Президента и Правительством Российской Федерации, Правительством Москвы, Российским организационным комитетом «Победа» — как направленная на патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.

Федеральный журнал «СЕНАТОР» также инициировал и создание Фонда «Маршалы Победы» (2009), учредителями которого, наряду с руководством журнала, выступили видные государственные деятели, ветераны Великой Отечественной войны, деятели науки, культуры и искусства России. Среди них народные артисты СССР — Э.А. Быстрицкая, А.Б. Джигарханян, В.С. Лановой, Ю.М. Соломин, экс-генпрокурор СССР А.Я. Сухарев, академик РАН М.Л. Титаренко, Герой Советского Союза, первый командир спецподразделения КГБ-ФСБ Г.Н. Зайцев и другие.

Фонд «Маршалы Победы» зарегистрирован в Минюсте РФ по г. Москве. Председателем Правления Фонда «Маршалы Победы» является ветеран Великой Отечественной войны — действительный государственный советник юстиции, советник Генерального прокурора РФ А.Я. Сухарев; президентом Фонда — главный редактор Федерального журнала «СЕНАТОР» Ф.А. Искендеров, председателем Попечительского Совета — академик М.Л. Титаренко (см. о фонде).



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